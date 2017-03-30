Вашингтон, 30 марта, 2017, 07:28 — ИА Регнум. В Сенате Конгресса представлен первый устный доклад о расследовании якобы имевшего место вмешательства властей Российской Федерации в предвыборный процесс в США в 2016 году. Председатель специального комитета по разведке сенатор Ричард Бэрр сообщил сотрудникам СМИ, что «расследование находится на начальном этапе» и что «делать выводы уже сейчас было бы безумием». Об этом сообщает телеканал RT.

Lawrence Jackson Сенат США

«Вести расследование поручено семи профессиональным сотрудникам аппарата комитета, уже имеющим необходимые допуски», — говорит сенатор.

По словам политика, сейчас сотрудники комитета, изучившие значительную часть из тысячи секретных документов, запрашивают дополнительную документацию. При этом Бэрр добавил, что до завершения работы по ознакомлению с документами остается всего несколько недель. Для дачи показаний, отмечает сенатор, уже приглашены около 20 человек, в том числе зять и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Бэрр не уточнил, когда Кушнеру назначено собеседование, но пообещал, что следствие не будет спешить и «пойдет вслед за фактами».

По словам сенатора, комитет намерен пройти через весь процесс изучения вопроса о возможном «вмешательстве России», прежде чем «формировать свое мнение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта глава комитета Конгресса США по делам разведки Девин Нуньес сообщил, что доказательств наличия какого-либо сговора Дональда Трампа с властями России обнаружено не было.

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