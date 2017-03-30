Ванино, Хабаровский край, 30 марта, 2017, 07:01 — ИА Регнум. Свободный порт Ванино наконец-то выбрал себе главу. Новым руководителем порто-франко стал Александр Наумов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко Глава Свободного порта Ванино Александр Наумов

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Единоросс Александр Наумов на должность главы Ванинского района пришел с поста генерального директора муниципальной коммунальной компании «Янтарь» — предприятие много лет обеспечивает жителей теплом, горячей и холодной водой, прочими коммунальными услугами. В должности главного коммунальщика Наумов пользовался у земляков заслуженным уважением.

В 2013 году Алексей Наумов был избран депутатом Ванинского муниципального района, где являлся постоянным членом комиссии по бюджету, налогам и имущественным отношениям.

По образованию Алексей Наумов — «технарь», инженер-механик, что вполне соответствует нынешним задачам СВП Ванино.

44 года, коренной ванинец, женат, воспитывает двоих детей.

«Будем работать. Времена сложные, но интересные, возможности у района с введением режима порто-франко грандиозные, мы не должны упустить ни одну из них. Благодарен всем за поддержку и обещаю оправдать доверие людей», — сказал сразу после оглашения результатов голосования Александр Наумов корреспонденту ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые в истории Ванинского района прямые выборы главы заменены назначением. В специальной комиссии 4 представителя районного депутатского корпуса и 4 делегата от правительства Хабаровского края. Первая и вторая попытки назначить главу окончились провалом — в первом случае избирательная комиссия отклонила сразу девятерых кандидатов, во втором кандидатурам двух дам, педагога и предпринимателя, воспротивились депутаты и местное население.