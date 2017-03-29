Нью-Йорк, США, 30 марта, 2017, 00:59 — ИА Регнум. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединённые Штаты являются для всего мира совестью и не намерены отказываться от этой роли, передаёт телеканал RT.

Советский плакат «Я голубь»

«США являются совестью мира. Мы не откажемся от этой роли. Мы будем настаивать на том, чтобы наше участие в работе ООН соответствовало этой роли», — сказала Никки Хейли.

Представитель Вашингтона также заявила, что новая администрация США намерена сделать ООН «эффективным инструментом».

Во время своего председательства в Совете Безопасности ООН в апреле американская сторона планирует уделить больше внимания вопросам прав человека, и в частности инициировать дебаты на тему взаимосвязи между нарушениями прав человека и возникновением вооружённых конфликтов, сообщила постпред США.

Как передавало ИА REGNUM, новый президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой ООН, отмечая, что организация имеет «огромный потенциал», но на сегодняшний день представляет собой «клуб для бесед и приятного времяпрепровождения».

Ранее в марте стало известно, что Вашингтон намерен более чем в два раза сократить свой взнос в регулярный бюджет ООН. В настоящее время отчисления США в ООН составляют около $10 млрд в год и формируют самую крупную часть бюджета международной организации — около 22%.

Отметим, что на совести США остаются военные вмешательства в целый ряд стран мира без мандата ООН. Так была осуществлена агрессия НАТО против Югославии в 1999 году и военное вторжение в Ирак в 2003 году. Без каких-либо законных оснований на территории Сирии в настоящее время ведёт боевые действия международная «антитеррористическая коалиция» во главе с Соединёнными Штатами.