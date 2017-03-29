Анкара, 29 марта, 2017, 23:39 — ИА Регнум. Турецкая армия завершила военную операцию «Щит Евфрата» на севере Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 29 марта, пишет издание Daily Sabah со ссылкой на премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма.

Gmfus.org Солдаты ВС Турции

По словам турецкого премьер-министра, все задачи, которые были поставлены перед турецкими военными в рамках операции «Щит Евфрата» — выполнены.

«С этого момента, если мы предпримем какие-либо действия против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или кого-либо еще, представляющего угрозу для нашей безопасности, это будет уже новая операция», — сказал Йылдырым.

Напомним, турецкая армия вошла на территорию Сирии в августе 2016 года, чтобы оккупировать часть территории Сирии для предотвращения появления на этой территории курдского государственного образования, а также размещения в этой зоне протурецкой сирийской оппозиции.

Законные сирийские власти расценивают турецкое вторжение на территорию как акт агрессии.

Вместе с тем, сирийские войска, при поддержке российских ВКС и спецназа смогли блокировать продвижение турецких войск к Евфрату в районе Манбиджа и населенного пункта Тадеф в пригороде Эль-Баба. Таким образом, по факту, турецкая операция не достигла всех поставленных целей.