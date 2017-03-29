Москва, 29 марта, 2017, 22:43 — ИА Регнум. Глава ГУОБДД МВД России Виктор Нилов сегодня, 29 марта, был отправлен в отставку по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Указ президента опубликован на интернет-портале правовой информации.

Gibdd.ru Экипаж ГИБДД

Нилов родился 23 марта 1955 года, сейчас ему 62, и по закону о государственной службе он не может занимать руководящую должность без специального разрешения. Его срок пребывания на посту главы ГИБДД продлевали уже два раза.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслава Лысакова, контракт с Ниловым не был продлен из-за возраста.

Однако ряд СМИ считает, что отставка Нилова связана с грядущей радикальной реформой Госавтоинспекции, в ходе которой она будет упразднена — функции гаишников, как и во многих странах, в России будут переданы полицейским, и ловить нарушителей ПДД начнут наряды патрульных.

СМИ считают, что Нилов просто не хочет стать «могильщиком ГАИ».

На данный момент неизвестно, кто сменит Нилова на посту главы ГИБДД. По всей вероятности, это будет человек не из ГИБДД.