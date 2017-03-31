Минск, 1 апреля, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Поступают новые сведения, высвечивающие суть проваленного мятежа в Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новая минская игра «Угадай имя пешки»

Член фракции украинского «Народного фронта» 25 марта призвал поднять над административными зданиями Украины красно-белый флаг белорусских националистов, поприветствовав таким образом начинание своих единомышленников из Белоруссии. На данный момент существуют сотни доказательств тесного сотрудничества украинских и белорусских последователей майданной идеологии. Они сами хвастаются своей дружбой и «подвигами» в АТО. Политическое прикрытие несостоявшегося белорусского Майдана продолжает разбирал шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Известно, что кроме белорусских боевиков-добровольцев, составляющих часть так называемых тербатов Украины, есть еще и политические беженцы из РБ на Украину. Все они получают информационную поддержку из Минска, прежде всего — в лице организации «Молодой фронт».

Роль главы белорусского МИД Владимира Макея, давно противопоставившего себя белорусским силовикам, очевидна. Усиленно трудясь на поприще налаживания связей своей страны с Западом, он привык заниматься такой наладкой за счет отношений с Россией. Информационную поддержку своих действий он получает от иностранных СМИ. В их числе можно особенно выделить польский «Белсад».

Материалы на сайте «Белорусский партизан» также оплакивают провал деятельности макеевских дипломатов. Согласно этим материалам, полторы недели активных действий белорусского КГБ уничтожили полтора года работы белорусского МИД. Там же высказывается предположение, что «мостик в Европу» находится в критической состоянии и второго шанса для прозападного дрейфа у Белоруссии уже не будет.

Эта же точка зрения на действия МИД РБ разделяется с оценкой «плюс» или «минус» многими белорусскими аналитиками. Да и сам Макей, встречаясь с заместителем премьер-министра Бельгии Дидье Рейндерсом 15 марта, подверг резкой критике действия КГБ родной страны. Уже предчувствуя, вероятно, угрозу разрушения результатов своей — к счастью, в итоге не плодотворной — работы.

Читайте подробнее — Минск: Макей провалил операцию «Трест»

Читайте другие статьи Юрия Баранчика