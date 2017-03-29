Каир, 29 марта, 2017, 21:32 — ИА Регнум. В Египте археологи обнаружили элемент погребальной лодки фараона Хеопса, заявили археологи, 29 марта сообщает Reuters.

Berthold Werner Солнечная ладья фараона Хеопса

26-метровый элемент обшивки корабля был обнаружен во время раскопок возле Великой пирамиды Гизы.

«Мы празднуем находку крупнейшей деревянной доски», — заявил руководитель проекта Мамдух Таха.

Археологи и специалисты по охране окружающей среды извлекли доску из ямы глубиной почти три метра и перенесли находку в реставрационный центр, расположенный рядом с местом раскопок.

Египетские и японские археологи проводят раскопки, чтобы восстановить все составные части погребальной лодки и выставить их в Большом Египетском музее, который откроется в 2018 году.

Напомним, с 1980-х годов в районе Великой пирамиды Гизы археологи обнаружили 700 составных частей погребальной лодки, которая, как считают специалисты, была построена для фараона Хеопса, правившего Египтом во время четвертой династии, более 4,5 тыс. лет назад.