Минск, 31 марта, 2017, 02:32 — ИА Регнум.



Прусский генерал-фельдмаршал Герман фон Эйхгорн в оккупированном Минске, февраль 1918

Заместители министров иностранных дел Польши и Германии обсудили дальнейшее развитие отношений двух стран, а польский участник сделал акцент на совместной цели — «снижении военного напряжения и стимулировании аналогичной деятельности со стороны российских партнеров». По мнению обозревателя ИА REGNUM Станислава Стремидловского, ситуация в Восточной Европе начинает меняться, а ее детали становятся все более разбросанными и нестыкующимися.

И прежде всего это касается Белоруссии. Буквально на днях президент Лукашенко объявил о раскрытии вооруженного заговора, которое включало арест нескольких десятков боевиков. В подготовке этих боевиков Александр Григорьевич буквально одной фразой скопом обвинил Украину, Польшу и Литву. Это заявление было сделано 21 марта, на следующий день Киев попросил разъяснений, а уже 23-го Лукашенко общался со своим украинским коллегой, и разговор прошел вполне ровно. Если учесть, что антигосударственный заговор или вооруженный госпереворот — не мелочь, то стоит ли зря бросаться обвинениями? Особенно, строя перспективные отношения.

Что же касается Литвы и Польши, они восприняли заявление в штыки. Глава литовского МИД довольно резко призвал Белоруссию прекратить искусственные поиски врагов, назвав обвинения «высосанными из пальца». Примерно в том же ключе отреагировала и Польша; в заявлении польского МИД можно усмотреть тонкий намек на то, что Польша старательно строит конструктивные отношения с Белоруссией, а Белоруссия слишком мало это ценит. Что в свою очередь дискредитирует правящую польскую партию «Право и справедливость» в глазах польского населения.

В результате всех этих трансакций Польша отправилась консультироваться с Германией. Показав тем самым свою неспособность проводить самостоятельную политику на восточном фланге НАТО, несмотря на предшествующие заявления в обратном. Что это означает для Германии?

Подробности читайте в статье: Белоруссия становится фактором польско-немецких отношений?

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