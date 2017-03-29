Москва, 29 марта, 2017, 21:06 — ИА Регнум.



ru.torange.biz Траурная свеча

Известный российский журналист-международник Юрий Выборнов скончался в возрасте 70-ти лет. Об этом сегодня, 29 марта, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook его сын спортивный комментатор Константин Выборнов.

«Ушел из жизни отец», — написал Константин Выборнов. Он также сообщил, что прощание с Юрием Выборновым состоится 1 апреля в ритуальном зале Первой Градской больницы в 12:00 мск.

Выборнов родился в Одессе в 1946 году. В середине 80-х годов он работал собственным корреспондентом Гостелерадио в Италии. Затем он стал корреспондентом ОРТ в Австрии. После этого работал собкором Первого канала в Израиле.

Он также написал книгу «Марадона, Марадона…»

Известно, что в последнее время Выборнов тяжело болел.