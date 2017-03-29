Москва, 29 марта, 2017, 20:53 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Несанкционированная акция против коррупции в Москве

За теми, кто привлекает детей в суицидальные группы в социальных сетях и теми, кто зовет их на незаконные акции Навального могут стоять одни и те же люди, заявил в ходе круглого стола экспертов «Митинги 26 марта — что это было и что еще будет» в ИА REGNUM политолог Максим Жаров.

По его словам, технологии, с помощью которых детей завлекают как в соцсетях в суицидальные группы, так и на акции Навального, похожи друг на друга. Более того, эти группы в соцсетях могут вести одни и те же люди.

«Главным были не лозунги о коррупции… <> Главными в акциях были башмаки, уточки, главными были красивые слова и выражения».

С помощью этих слов и выражений школьников заманивали на улицу.

Использовался и другой ярлык, которым цепляли молодежь: с помощью игровой концепции. Например, детям говорили, что при задержании полицией они смогут получить от европейского суда по правам человека 10 тыс. евро.

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Главным же политическим смыслом акций Навального была демонстрация Кремлю своего «технологического преимущества»: власти показывали, что «улица» осталась за Навальным, с нее ушли все, и коммунисты, и ЛДПР и другие организации. Направлена же акция была не столько против премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, сколько против президента РФ Владимира Путина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Жаров

«Навальный и бил по Медведеву, но, обвиняя Медведева в коррупции он давал понять Владимиру Путину, что следующим может быть он», — уточнил Жаров.

И поэтому вся стилистика акции, и ее общероссийский масштаб, и привлечение детей на митинги — все было направлено на демонстрацию преимущества перед Кремлем.

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Ранее во многих городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, состоялись несогласованные с властями митинги и шествия, в ходе которых полиция провела задержания участников.

В столице, где акция в центре города не была согласована с мэрией, полиция задержала, по официальным данным, 600 человек. Городские власти оценили численность акции в 8 тысяч участников, организаторы заявили о 25−30 тысячах участников.

Наблюдатели за несогласованными сходками отметили, что среди участников протеста было много несовершеннолетних, в частности, они выступали перед собравшимися или несли лозунги акции.