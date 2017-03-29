Тбилиси, 29 марта, 2017, 20:03 — ИА Регнум. МВД Грузии подтвердило информацию о задержании бывшего заместителя министра топлива и энергетики Украины Игоря Кирюшина. По информации министерства, гражданин Украины И.К., 1958 года рождения, который с января текущего года разыскивался киевским Интерполом, был задержан в тбилисском аэропорту по прибытии в Грузию из Российской Федерации. Совместные мероприятия были проведены сотрудниками тбилисского Интерпола и управления погранично-миграционного контроля департамента погранполиции МВД Грузии.

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Задержанный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 255-й, часть 1-я, и статьей 191-й, часть 5-я, УК Украины, в частности, в создании криминальной организации и незаконном присвоении-растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.

В МВД поясняют, что в настоящее время в отношении задержанного бывшего украинского чиновника проводятся предусмотренные законом предэкстрадиционные процедуры.

Хотя Игорь Кирюшин был задержан еще 25 марта, информацию о его задержании пресс-служба МВД распространила после того, как в российских СМИ появилось соответствующее сообщение со ссылкой на генпрокурора Украины Юрия Луценко.