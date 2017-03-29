Москва, 29 марта, 2017, 19:29 — ИА Регнум.



Иван Абатуров Праймериз «Единой России»

«Эти цифры отражают дух и смысл предварительного голосования — оно открывает двери в большую политику не только для членов партии, но для всех людей, пользующихся доверием и уважением в обществе, и самое главное — желающих улучшить жизнь людей в регионах», — отметил руководитель ЦИК партии «Единая Россия» Владимир Бурматов.

Владимир Бурматов также сообщил, что более половины участников предварительного голосования — представители сферы образования, врачи, предприниматели и подчеркнул, что такая доля людей, накопивших значимый профессиональный и жизненный опыт в важнейших для людей сферах, свидетельствует о высоком качественном потенциале будущего состава органов власти, в которые они будут избираться.

«В числе зарегистрировавшихся участников есть лидеры НКО. Мы считаем, что большее вовлечение общественных лидеров в публичную политику усилит результативность их работы в рамках выбранного направления и будет способствовать развитию некоммерческого сектора в целом», — отметил Владимир Бурматов.

Доля действующих депутатов и представителей органов муниципальной власти составила около трети от общей численности зарегистрировавшихся участников. Бурматов отметил, что участие в предварительном голосовании опытных политиков свидетельствует о доверии к самой процедуре, с одной стороны, и о том, что представители власти готовы честно конкурировать с «новыми лицами» за поддержку людей — с другой. То есть предварительное голосование способствует эволюции политической системы на всех уровнях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прием заявок для кандидатов на участие в Предварительном голосовании «Единой России» будет проходить до 27 апреля включительно. Полный перечень документов представлен на сайте pg.er.ru.

Единый день предварительного голосования «Единой России» состоится 28 мая в тех регионах, в которых 10 сентября запланированы выборы в региональные парламенты и городские думы административных центров.