Москва, 29 марта, 2017, 19:24 — ИА Регнум.



Kremlinrus.ru Многофункциональный центр (МФЦ)

«Мною был направлен запрос на имя главы Минюста РФ Александра Коновалова с просьбой рассмотреть возможность включения регистрации социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в перечень услуг, оказываемых многофункциональными центрами (МФЦ) на территории всех субъектов РФ. Есть успешный опыт Республики Саха (Якутия), где многофункциональные центры «Мои документы» оказывают услугу по регистрации НКО», — заявил член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Саблин («Единая Россия»).

По словам парламентария, сегодня социально ориентированные НКО могут рассчитывать на поддержку государства, но для этого необходима регистрация — достаточно сложная юридическая процедура.

«Учитывая огромную территорию нашей страны, разную плотность населения, проблемы с транспортной доступностью, энтузиастам, делающим важную и нужную работу, сложно добраться до территориальных органов Минюста, которые очень часто возвращают документы с требованием доработки, зачастую до территориальных органов Минюста добраться очень сложно, и многие НКО предпочитают не регистрироваться», — отметил депутат.

Напомним, 3 ноября 2016 года в Москве на форуме Общественной палаты «Сообщество» президент России Владимир Путин в своём выступлении предложил создать благоприятную, дружелюбную, дружескую среду для развития социально ориентированных НКО, а также найти новые преференции для социальных некоммерческих организаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января 2017 года вступил в силу закон о мерах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших статус исполнителей общественно полезных услуг.