Санкт-Петербург, 29 марта, 2017, 18:34 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ проводят обыски в Московской области в рамках расследования уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности лиц, действующих от имени «Саентологической церкви Санкт-Петербурга». Об этом ИА REGNUM сообщили 29 марта в пресс-службе УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Andrey Stenin / Андрей Стенин / RIA Novosti archive Сотрудник ФСБ

Напомним, в июне 2016 года следственные действия по этому делу проходили по 14 адресам в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и городе Москве. Обыски и выемки документов проводились в офисах, кредитно-финансовом учреждении и домах предполагаемых нарушителей закона.

Как сообщили сегодня в УФСБ, в ходе следствия было установлено, что деятельность организации саентологов в Петербурге координируется из «Центра управления по распространению саентологии и дианетики», который базируется в Московской области. Эта структура руководит саентологическими организациями на территории России и стран СНГ.

«По месту деятельности указанной организации находятся финансово-бухгалтерская отчетность, а также иные предметы и документы, содержащие сведения об осуществлении противоправной деятельности от имени религиозной группы «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга», — подчеркнули в УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Сегодня сотрудники ФСБ России в помещениях головной саентологической организации проводят обыски, направленные на обнаружение предметов и документов, подтверждающих незаконную деятельность религиозной группы «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга».

Как сообщалось ранее, уголовное дело было возбуждено следственной службой петербургского управления ФСБ по части 2 статьи 171 УК РФ «Незаконная предпринимательская деятельность» (совершенная организованной группой или сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Речь идет о доходах от образовательной и консультационной деятельности саентологов, которые могли укрываться от налогообложения.

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По версии следствия, члены объединения граждан, именующих себя «Саентологической церковью Санкт-Петербурга», вели предпринимательскую деятельность без регистрации, извлекая доход в особо крупном размере. Следственные действия ранее подтвердили версию о сбыте функционерами «Саентологической церкви Санкт-Петербурга» товаров и услуг в нарушение установленных законом норм, а также о межрегиональном характере этой противоправной деятельности.