Радио REGNUM: второй выпуск за 29 марта
Москва, 29 марта, 2017, 18:08 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- В расстреле генконсульства Польши на Украине обвинили Россию;
- Украину могут отстранить от «Евровидения» из-за ситуации с Самойловой;
- Эксперты обсудили предпосылки и последствия для государства и общества несанкционированной акции;
- В России предлагают ввести конфискацию для близких коррупционеров;
- В ГД обсудят конфискацию и пожизненное лишение водительских прав.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/257