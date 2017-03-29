Москва, 29 марта, 2017, 17:34 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий понятие «санитарно-эпидемиологическое заключение», а также основания и порядок его выдачи, внесли в Госдуму члены Совфеда и депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по охране здоровья Дмитрием Морозовым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта.

Пионерский лагерь. СССР

Перед летними каникулами парламентарии обратили внимание на то, что в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства, включая санитарные правила.

Так, согласно поправкам, под санитарно-эпидемиологическим заключением предлагается понимать «документ, удостоверяющий соответствие или несоответствие санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям и выдаваемый федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление федерального государственного санитарно — эпидемиологического надзора в случаях, установленных не только непосредственно федеральным законом № 52-ФЗ, но и в случаях, установленных другими федеральными законами и международными договорами Российской Федерации».

Прописывается, что выдачей санитарно-эпидемиологических заключений на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок занимается Роспотребнадзор.