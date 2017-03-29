Ереван, 29 марта, 2017, 17:02 — ИА Регнум. Комиссия по регулированию общественных услуг Армении на заседании 29 марта одобрила сделку о продаже Разданской ТЭС.

Photolure Разданская ТЭС

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регулятора, принято решение разрешить компании «Liormand Holdings Limited» продать ЗАО «Ташир Капитал» принадлежащие ей 100% акций Разданской ТЭС.

По словам гендиректора «Разданской энергетической организации» Васила Хачатряна, компания «Лиорманд Холдингз Лимитед» зарегистрирована на Кипре и принадлежит Группе «Ташир».

«Нынешнее решение позволяет провести перерегистрацию компании в Армении, что позволит сделать ее деятельность более прозрачной, обеспечить выплату всех налогов и пошлин на территории Армении», — цитирует Хачатряна arka.am.

Гендиректор также сообщил, что объем поставок электроэнергии со стороны Разданской ТЭЦ в 2016 году составил 407 млн. кВт. ч, против 507 млн. кВт. за 2015 год. С начала года станция уже выработала 156 млн. кВт. ч электроэнергии.

Установленная мощность Разданской ТЭЦ составляет 1110 МВт — четыре энергоблока по 200 МВт, два по 50 МВт, два по 100 МВт. Все блоки работоспособны, но спрос на электроэнергию станции составляет порядка 400 МВт.

В конце сентября 2015 года группа «Ташир» и АО «Интер РАО» подписали договор о купле — продаже электроэнергетических активов в Армении. Предметом сделки стали ЗАО «Электрические сети Армении» и ОАО «Разданская ТЭС». Активы продолжат исполнять ранее взятые на себя обязательства в полном объеме.

ОАО «Разданская энергетическая компания» является одной из пяти крупных генерирующих компаний Армении и играет роль балансирующей станции в энергосистеме Армении, производя электроэнергию только во время возникновения дефицита на внутреннем рынке. На долю ОАО «Разданская ТЭЦ» в 2014 году пришлось 12,3% от объёма всей электроэнергии, выработанной в республике.

Между тем в Армении за первые два месяца текущего года рост объемов производства электроэнергии вырос на 10,4%, сообщает пресс-служба министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов.

В целом, было произведено 1,45 млрд. кВт. ч электроэнергии, что на 136,5 млн. кВт.ч. превышает аналогичный показатель прошлого года.

Увеличение объемов производства обусловлено ростом как внутреннего потребления, так и экспорта.

За январь-февраль 2017 года в Грузию было экспортировано более 25 млн. кВт. Ч электроэнергии. За аналогичный период прошлого год поставок по данному направлению не было.

В сообщении отмечается, что за отчетный период из Грузии было импортировано 1 млн. кВт.ч. электроэнергии против 8,9 млн. кВт.ч. в прошлом году.