Вашингтон, 29 марта, 2017, 16:47 — ИА Регнум. Компания Ford отзовет более 440 тыс. автомобилей в Северной Америке, чтобы отремонтировать дверные замки и устранить технические неисправности, которые могут привести к возгоранию двигателя, 29 марта сообщает Associated Press.

Marcin Mincer Эмблема Ford

Первый этап отзывной кампании затронет более 230 тыс. автомобилей Escape, Fiesta ST, Transit Connect, произведенных с 2013 по 2015 год.

Представители Ford заявили, что из-за перегрева двигателя в крышке цилиндра может образоваться трещина, что, в свою очередь, может привести к возгоранию моторного масла. В настоящий момент поступило 29 сообщений о случаях возгорания.

Владельцам автомобилей Ford порекомендовали обратиться в сервисный центр, если они столкнулись с перегревом двигателя.

Также Ford отзовет 211 тыс. автомобилей Fiesta, Fusion и Lincoln MKZ из-за неисправных дверных замков.

Напомним, в январе текущего года Ford начал отзывную кампанию почти 400 тыс. пикапов, произведенных в США и Канаде, из-за дефекта подушек безопасности, разработанных японской компанией Takata.