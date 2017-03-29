Ростов-на-Дону, 29 марта, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Домашняя арена футбольного клуба «Ростов» примет 3 апреля матчи южного дерби. К такому заключению пришла комиссия РФПЛ, давшая «добро» на проведение матча на ростовском стадионе «Олимп-2». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе РФПЛ 29 марта.

Fc-rostov.ru Стадион «Олимп-2»

В середине марта вслед за наставником британского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью газон стадиона забраковали и инспекторы РФПЛ. Но буквально в течение двух недель агрономы озеленили арену и привели её в соответствие нормам.

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Сегодня, 29 марта, стартовала продажа билетов на матч «Ростов» — «Краснодар». В первом круге российского чемпионата представители Кубани одержали победу со счетом 2:1.

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Как сообщало ИА REGNUM, после чемпионата мира по футболу «Олимп-2», построенный в 1930 году, переименуют. Арену назовут в честь легенды донского футбола — автора «золотого гола» сборной СССР в финале Кубка Европы 1960 года Виктора Понедельника. Также после мундиаля спортивный объект передадут в собственность школы олимпийского резерва №8 имени Виктора Понедельника.