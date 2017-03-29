Москва, 29 марта, 2017, 16:26 — ИА Регнум. В России за неделю (21−27 марта) индекс потребительских цен составил 100,0%, с начала марта — 100,1%, с начала года — 101,0% (март 2016 г.: в целом за месяц — 100,5%, с начала года — 102,1%). Недельная инфляция держится на нуле вторую неделю подряд (с 14 марта), сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

За неделю цены на масло сливочное, колбасу вареную, сосиски, сардельки, хлеб ржаной и водку выросли на 0,2−0,3%. Одновременно крупа гречневая стала дешевле на 1,0%, сахар-песок — на 0,8%, куры и масло подсолнечное — на 0,5%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,3%, в том числе на картофель — 2,6%, лук — 2,2%, помидоры свежие — 1,0%, морковь — 0,9%. В то же время свежие огурцы подешевели на 3,0%, капуста белокочанная — на 0,2%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, на дизельное топливо — снизились на 0,1%.

Читайте также: Инфляция в России за два месяца достигла 0,8%

Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2017 года отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 0,6%, в феврале — 0,5%. Инфляция в России за январь-февраль 2017 года достигла уровня 0,8%. Центробанк РФ планирует к концу 2017 года достичь целевого значения в 4%.