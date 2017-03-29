Москва, 29 марта, 2017, 16:25 — ИА Регнум. Власть в ситуации с митингами Алексея Навального допустила много серьезных ошибок, в частности, не обсудив фильм оппозиционера и запретив, а потом разрешив несогласованные акции, заявил политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в ходе круглого стола экспертов «Митинги 26 марта — что это было и что еще будет» в ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Несанкционированная акция против коррупции в Москве

По его словам, все, что происходит с Навальным нельзя рассматривать как происходящее только с Навальным. Во-первых у Навального нет таких ресурсов — он не может поднять такой митинг, а во-вторых — вот это централизованное управление большой структурой, это ставит вопрос, чья это структура. То, что не Навального, понятно, сказал Кургинян.

Он пояснил основные ошибки, совершенные властью. Первое это то, что фильм Навального не был обсужден в государственных СМИ. «Фильм, который он снял, барахло. Я убежден, что в стране творится огромное количество мерзостей, в том числе самых крупных, но фильм барахло. Это дешевка», — пояснил политолог, назвав ленту «оскорбительной для общества».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Хотите разговаривать о тех делах, которые творятся, то давайте разговаривать — всерьез. Этот фильм почему-то было запрещено обсуждать. В каком смысле запрещено? В том смысле, что центральные телеканалы, находящиеся в руках системы, это не обсуждали. А почему? Что происходит? Какая-то в державе Датской гниль», — подчеркнул Кургинян, напомнив, что накануне выхода фильма из государственного эфира были убраны люди, которые десятилетиями тренировались на том, чтобы обсуждать коррупционные и антикоррупционные сюжеты.

«Например, Андрей Караулов. Хуже или лучше это делает, но он это делает. Не кажется Вам странным, что он был убран из эфира именно перед тем, как возник фильм Навального? Он отработал и был сделан антинавальновский фильм, но он шел в интернете. А сила государства до сих пор была в государственных СМИ», — сказал лидер движения «Суть времени».

Фильм Навального надо было обсуждать, ведь премьер-министр Дмитрий Медведев не сакральная личность. «Навальный предъявил обвинения, ну давайте обсуждать. Сделайте это, раз уже это все закрутилось элементом повестки дня», — отметил Кургинян, пояснив, что эту тему надо было предложить обсудить 10−12 компетентным людям, и тогда Навальный не то что в президенты РФ, в золотари бы своей кандидатуры не выдвинул.

Политолог напомнил, что в 2012 году в связи с «оранжевым протестом» пошла контринформационная волна — «какие-то ребята начали снимать возле американского посольства».

«Почему сейчас волны-то нет? Почему господствует Навальный? Почему эта тема оказалась запрещена и самым вкусным образом отдана Навальному. Кто это сделал? Это не ЦРУ сделало, и не Моссад, и не МИ-6, это сделал кто-то здесь».

Кроме того, есть такие информационные ситуации, когда сила власти только в открытости.

«Если в стране нет политического актива, который способен разгромить в информационной войне всех этих «навальных», «навальные» все равно придут к власти. Но такой актив есть, почему он не здесь? Никто не понимает, что на карту поставлена не какая-то мелкополитическая интрига, а что-то другое?»

И самым серьезным было то, что были запрещены митинги, а затем люди смогли выйти на улицы.

«Люди хотят выходить и говорить о том, что это коррупционеры. Вместо того, чтобы это не запретить и обсудить, это запретили и не обсудили», — сказал Кургинян. Он вновь напомнил, что в эпоху Перестройки такое уже было, когда власть сначала запрещала, а потом разрешала. «Потом это назвалось Александр Яковлев. Вы нам говорите прямо — кто устраивает этот балаган?»

И уж если власть запретила митинги. То должна была идти до конца.

«Хорошо, вы запретили, но тогда — всё. Если это запрещено — мочите. Дети? Ставьте людей, берите ребенка нежно и несите к родителям без травм и задержаний. Всех остальных — мочите, как в Англии, США и Франции, или не запрещайте. Совершенно непонятно, зачем запретили. Но если запретили, то власть должна действовать. Все должны понимать, что власть запретила — и все, точка», — пояснил Кургинян.

Самое страшное, когда запрещают и разрешают — вот где начинает рушиться система, сказал лидер «Сути времени», задавшись вопросом, что творится в государстве?

Ранее во многих городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, состоялись несогласованные с властями митинги и шествия, в ходе которых полиция провела задержания участников. В столице, где акция в центре города не была согласована с мэрией, полиция задержала, по официальным данным, 600 человек. В Санкт-Петербурге власти города разрешили после запрета пройти участникам акции практически по всему центру города.