Москва, 29 марта, 2017, 16:03 — ИА Регнум.

Один раз под лозунгами борьбы с коррупцией государство уже разрушили — в 1991 году, заявил в ходе круглого стола экспертов «Митинги 26 марта — что это было и что еще будет» в ИА REGNUM лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

Благими намерениями вымощена дорога в ад, сказал Кургинян, говоря о ситуации с митингами Навального, и это не ад смены какой-либо политической фигуры. «Но у нас же так не умеют. У нас, когда это делают, заодно и разрушают государство», — пояснил он, напомнив, что в 1991 году было то же самое.

«Я совершенно был не против, чтобы президентом СССР стал Ельцин. Ну Ельцин и Ельцин, может быть он там что-нибудь и соорудил, но у нас заодно распалась страна. Она умылась кровью, десятки миллионов оказались мигрантами и людьми второго сорта. Последствия были катастрофическими», — сказал политолог.

Он подчеркнул, что действия элиты 25 лет назад кончились мировой катастрофой:

«Если сейчас все это нужно типа для того, чтобы кого-то на кого-то поменять, либо Медведева на Касьянова, либо на кого-то еще, то при чем тут мы? Пусть меняют. Но ведь тут речь идет о том, что это все волочет под катастрофу распада страны, у нас не умеют отдирать одно от другого. У нас не умеют так работать в пространстве власти, чтобы сохранить государство».

Но государство принадлежит каждому гражданину, оно не является собственностью Владимира Путина, Дмитрия Медведева или Алексея Навального. «Второй раз разрушить его я не дам», — сказал Кургинян, рассказав о последствиях таких действий.

«Я прекрасно понимаю, что [в России многие] живут фигово, совсем фигово, но если страна распадется, то будут жить ужасно. Я прекрасно понимаю, что все воруют, но если она распадется, то воровать будут в каждой отдельной точке и еще в 10 раз больше. И вообще, ничего нельзя исправить в системе, если распадается государство. Нельзя проводить модернизацию в условиях распада государства. Сначала укрепи государство, потом проводи, что угодно».

В нынешней ситуации нельзя работать на любые трансформации через разрушение государства, как это было в 1917 году. Сейчас, если не будет государства — над его бывшей территорией будут висеть американские вертолеты. «И не будет никакой конницы Буденного, будет все иначе. Вот это задача безумно ответственная», — заключил Кургинян.

Ранее во многих городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, состоялись несогласованные с властями митинги и шествия, в ходе которых полиция провела задержания участников.

В столице, где акция в центре города не была согласована с мэрией, полиция задержала, по официальным данным, 600 человек. Городские власти оценили численность акции в 8 тысяч участников, организаторы заявили о 25−30 тысячах участников.