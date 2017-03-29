Тяньцзинь, Китай, 29 марта, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Промежуточный народный суд китайского города Чжэнчжоу приступил к рассмотрению дела бывшего начальника Управления общественной безопасности Тяньцзиня У Чаншуня, обвиняемого в неоднократном получении взяток, уклонении от уплаты налогов и использовании служебного положения в личных целях.

Court.gov.cn Эмблема Верховного народного суда КНР

В ходе следственных мероприятий было установлено, что бывший госслужащий, занимая различные должности, присвоил себе более 342 млн юаней, принадлежащих государству, а также получил взятки на общую сумму в 84,4 млн юаней, пишет «Жэньминь жибао».

Кроме того, У Чаншунь обвиняется в нецелевом использовании более 100 млн юаней. Экс-чиновник полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. У Чаншунь активно сотрудничал со следствием, поэтому журналисты не исключают, что экс-чиновник может быть приговорен к 20 годам лишения свободы.

Согласно решению судьи, оглашение приговора состоится 10 апреля. Защита экс-чиновника уже сообщила, что их клиент не собирается обжаловать приговор вне зависимости от его строгости.

Борьба с коррупцией была активизирована в Китае в 2012 году после прихода к власти Си Цзиньпина, пообещавшего» искоренить данное зло в китайском обществе».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, главный борец с коррупцией в крупнейшей армии мира, тесно связанный с двумя опальными бывшими заместителями председателя Центральной военной комиссии КНР, ушел с занимаемого поста.