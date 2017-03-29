Женева, Швейцария, 29 марта, 2017, 15:33 — ИА Регнум.



DFID — UK Department for International Development Беженцы из Южного Судана

Более 60 тыс. беженцев из Южного Судана пересекли границу соседнего Судана за первые три месяца 2017 года в попытке спастись от голода и войны, сообщает Agence France-Presse.

С таким заявлением выступило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, по прогнозам которого такое число беженцев прибудет в Судан за весь текущий год.

«Число новых беженцев превзошло ожидания, что говорит о вероятном обострении ситуации в Южном Судане», — говорится в заявлении агентства международной организации.

По прогнозам Управления, в течение 2017 года из страны ожидается стабильный поток беженцев, при этом организация высказывает особое беспокойство в связи с сокращением финансирования своих программ.

Напомним, Южный Судан получил свою независимость от Судана в 2011 году в результате «Третьей гражданской войны».

В стране сразу возник внутренний конфликт между президентом Сальвой Кииром и оппозицией во главе с мятежным вице-президентом Риком Мачаром. Противостояние продолжается до сих пор.