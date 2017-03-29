Киев, 29 марта, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко и глава Польши Анджей Дуда провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ночной инцидент в Луцке. Об этом сообщила в среду, 29 марта, пресс-служба украинского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

«Петр Порошенко осудил грубое и циничное нападение на Генеральное консульство Республики Польша в Луцке…», — говорится в сообщении.

Также глава украинского государства проинформировал Дуду, что распорядился усилить охрану дипломатических и консульских учреждений на Украине.

«Лидеры двух государств согласились, что никакие провокации не должны влиять на дружественные польско-украинские отношения, — отмечается в сообщении пресс-службы. — Собеседники договорились продолжать контакты на высоком уровне».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неизвестные обстреляли из гранатомета здание Генерального консульства Польши в городе Луцк (Волынская область Украины) ночью 29 марта. В результате ЧП была повреждена крыша здания, а также выбиты стекла.

Жертв и пострадавших нет.

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