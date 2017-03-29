Париж, 29 марта, 2017, 14:21 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Франсуа Олланд

Кандидат на пост главы Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон заявил 29 марта, что поддержка бывшего главы французского премьер-министра Мануэля Вальса кандидата Эммануэля Макрона свидетельствует о том, что политика бывшего министра экономики страны будет схоже с курсом Олланда, сообщает Le Figaro.

«Вся команда Франсуа Олланда встала на сторону Эммануэля Макрона. Это то, о чем я постоянно говорил, Эммануэль Макрон — это Франсуа Олланд», — отметил Фийон.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Франции Вальс заявил о своей поддержке Макрона, объяснив свое решение желанием предотвратить победу Марин Ле Пен.

Лидер правой партии Франции «Национальной фронт» Марин Ле Пен, по данным опросов общественного мнения, одержит верх в первом туре выборов президента страны, который пройдет 23 апреля.

Необходимо также отметить, что прокуратура Франции предъявила обвинения в коррупции супруге бывшего премьер-министра и кандидата в президенты от партии «Республиканцы» Франсуа Фийона — Пенелопе.

Её обвиняют в том, она была фиктивно трудоустроена в качестве помощника мужа. По информации СМИ, она получала зарплату из государственных фондов, но при этом не выполняла функций помощника депутата.