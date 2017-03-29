Волгоград, 29 марта, 2017, 13:37 — ИА Регнум. В Волжском начинается суд над бывшим депутатом Государственной думы РФ от КПРФ Николаем Паршиным, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 29 марта, судебное следствие в отношении народного избранника назначено Волжским городским судом на 30 марта.

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Экс-главе Среднеахтубинского района Волгоградской области ужесточили наказание

На предварительное заседание, которое состоялись накануне, сам обвиняемый не явился, как и одна из потерпевших сторон — представители администрации Волгоградской области, передает издание «Ахтуба 34». В зале присутствовали лишь адвокат Паршина Максим Давыдов, а также юрист администрации Среднеахтубинского района. По информации суда, были рассмотрены ходатайства адвоката Николая Паршина о возвращении дела в прокуратуру и исключении доказательств. Судья оставил их без удовлетворения.

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Напомним, по данным следствия, Николай Паршин причастен к махинациям с продажей заброшенного здания бывшей общеобразовательной школы и земельного участка, расположенных в селе Рахинка Среднеахтубинского района. Эти объекты в сентябре 2008 года были проданы районной администрацией коммерческой организации Сергея Чекунова, который также проходил по уголовному делу о мошенничестве. Сумма сделки составила 250 тыс. рублей.

Затем здание школы и земля были возвращены в собственность муниципалитета, но уже за 25 млн рублей.

Под уголовное преследование по этому делу также попали глава администрации Среднеахтубинского района Сергей Тихонов и начальник управления финансов администрации Волжского Андрей Уваров.

Единственным условием покупки старой школы была реконструкция здания для размещения там детских дошкольных групп. Глава района заверил, что все требования будут выполнены. Выделенные в рамках областной программы развития дошкольного образования из регионального бюджета 22,5 млн рублей и 2,5 млн рублей из средств муниципального бюджета были перечислены на счет коммерческой организации.

Впоследствии они были обналичены и распределены между обвиняемыми.

«В результате этой преступной схемы Николай Паршин «заработал» 11 миллионов рублей, Тихонов — 3,3 млн рублей, оставшиеся 10,7 млн рублей были поделены между Чекунковым и Уваровым», — добавили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело, материалы которого заняли 29 томов, было направлено в суд в начале марта 2017 года. Трое обвиняемых в мошенничестве с куплей-продажей школы уже осуждены. Тихонов, Чекунков и Уваров полностью признали свою вину в содеянном и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.