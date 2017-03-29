Москва, 29 марта, 2017, 13:32 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Несанкционированная акция против коррупции в Москве

Выход молодежи на несанкционированные митинги 26 марта продемонстрировал несостоятельность молодежной и социальной политики в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 марта заявил генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев на круглом столе экспертов на тему «Митинги 26 марта — что это было и что ещё будет».

«Невозможно с помощью уличных акций победить коррупцию. Полностью ее победить никому не удавалось, отсутствие коррупции — это отсутствие прямого управления, что (имеет место) в любой развивающейся стране. Да, детей обманули. Но их обманули на том, что они хотели услышать», — заявил Журавлев.

По его мнению, молодежь, которая вышла на несанкционированные митинги 26 марта, раздражена не коррупцией на высоком уровне, а непосредственно на бытовом уровне. «Вы считаете, что дети не сталкиваются с коррупцией? В школах ее вполне достаточно», — констатировал эксперт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Журавлев

«И главное — они сталкиваются с одной очень важной вещью. Те, кто их (взятки) получает, еще и с презрением относятся к тем, кто их не получает», — добавил он.

По мнению политолога, от подобного оскорбленного самолюбия не избавлены и некоторые взрослые, подростки же это воспринимают особенно остро. «В 20 лет у них белое и чёрное. Навальный в данном случае проэксплуатировал эмоциональную усталость молодежи от низовой системы, когда чем я богаче, тем я умнее», — подчеркнул Журавлев.

Такая ситуация обусловлена отсутствием адекватной социальной политики в России — когда постулируется социальное государство в России при сохранении в качестве этических и социальных стандартов нормы 90-х годов. «Молодежь не переносит двоемыслия, поэтому они и вышли», — заявил политолог.

«У нас 25 лет основной моральной идеей было то, что разум, счастье и права выдаются прямо пропорционально количеству денег. Молодежь всегда этим была недовольна, и сейчас. Другой вопрос, что этим активно пользуются. Не используется властью — мы не делаем ничего в ответ, мы оставляем их с этой системой и все», — отметил он.

Серьезные проблемы наблюдаются и в молодежной политике. «Что мы, взрослые, хотим им предположить? Пока мы ничего не предлагаем, всегда будет побеждать Навальный. Потому что ему ни за что отвечать не надо, а критика безответственная — это что-то легкое, веселое и детям понятное», — пояснил политолог.

Он проиллюстрировал свою идею примером протестных движений 1960-х годов: «(В тот период) так хорошо Франция не жила никогда. Но при этом молодежь была принципиально недовольна, потому что взрослые, вышедшие из войны, наслаждались собственным материальным благополучием — им было не до детей».

«Образ будущего сформирован не был, и не потому, что он не мог быть сформирован, не потому что общество не могло детям ничего предложить. Просто даже мысли такой не было — что-либо предложить», — указал генеральный директор Института региональных проблем.

Пока молодые люди не видят своего места в будущем этого общества, у них будет одна позиция — значит нужно другое общество, подытожил политолог. «Это плохая позиция, она неэффективна, она вредна для общества и для них самих. Но они этого не знают, и это задача взрослых — предложить им это будущее», — подчеркнул он.

29 марта в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол «Митинги 26 марта — что это было и что ещё будет», в ходе которого участники обсудили причины и последствия несанкционированных митингов Алексея Навального 26 марта, когда на улицы российских городов вышло большое количество подростков.