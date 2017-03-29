Москва, 29 марта, 2017, 13:10 — ИА Регнум.

Инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, предлагают предоставить право на первоочередное получение земельных участков независимо от наличия у них нуждаемости в улучшении жилищных условий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта, соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов от фракции КПРФ во главе с первым вице-спикером нижней палаты парламента Иваном Мельниковым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Речь идет о возможности получения инвалидами таких участков для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и дачного хозяйства бесплатно, без права продажи в течение 5 лет, либо о взятии их в аренду без проведения торгов.

Сейчас в ряде субъектов РФ инвалидам предоставляют земельные участки только при наличии у них нуждаемости в улучшении жилищных условий, указывают авторы законопроекта. «Большинству заявителей было отказано со ссылкой на то, что инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, не нуждаются в улучшении жилищных условий, и они не состоят на учете, как очередники, нуждающиеся в улучшении жилищных условий», — отмечают депутаты Госдумы. Такими же соображениями руководствуются и суды при рассмотрении соответствующих исков инвалидов, констатируют парламентарии.

В связи с этим авторы законопроекта предлагают обеспечить единый правовой подход при рассмотрении вопросов о реализации прав инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвалидов, предоставив им право на получение участков в собственность или аренду независимо от нуждаемости в улучшении жилищных условий.