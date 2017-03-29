Москва, 29 марта, 2017, 12:49 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Лучин

Все патриотические движения работают по отмашке, а не по зову сердца, как это должно было быть, заявил политолог, бывший заместитель министра внутренней политики Тульской области Александр Лучин в ходе круглого стола на тему «Митинги 26 марта — что это было и что ещё будет», сообщает 29 марта корреспондент ИА REGNUM.

«В первую очередь бросилось в глаза, что из тех патриотических организаций, которые массово финансируются государством, — ни одна не явилась. Я со многими созванивался, и все заявили, что им выходить на улицу отмашки не было. Получается, что все эти патриотические движения работают по отмашке, а не по зову сердца, как они должны в принципе работать», — отметил Лучин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плакаты на несанкционированной акции против коррупции

Политолог также рассказал о том, что он увидел на неразрешенной акции Алексея Навального. По его словам, на площади он увидел большое количество детей и полное отсутствие политических лозунгов. Что и понятно, поскольку у детей подобное понимание ситуации еще не сформировано, и о происходящем они судят по рассказам родителей.

«Видно, что детей ввели в заблуждение, а они видят, что у нас в стране нет никакой молодежной политики. То, что у нас популяризируется, методом административного набора, например «Ночные волки», разнарядки не получили и на эту акцию не вышли», — считает Лучин.

Кроме того, политолог обратил внимание на то, что дети просто не понимают, что их используют в своих целях такие, как Навальный, который использует их в качестве массовки. «Но ведь тезисы у Навального по сути правильные, с коррупцией должно бороться само государство, а не улица, а сейчас получается, что с коррупцией у нас борется улица. Государство должно включиться в эту историю и не только сносить головы, но и выстроить системную работу в этой сфере», — заключил эксперт.

Добавим, что 29 марта в пресс-центре ИА REGNUM участники круглого стола «Митинги 26 марта — что это было и что ещё будет» обсуждают предпосылки и последствия для государства и общества несанкционированной акции Алексея Навального, которая запомнится тем, что на улицы российских городов вышло большое количество 15−25-летних молодых людей.