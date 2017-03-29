Барселона, Испания, 29 марта, 2017, 20:08 — ИА Регнум. Глава правительства Испании Мариано Рахой заявил о том, что его ведомство зарезервировало средства в размере €4,2 млрд, предназначенные для инвестиций в Каталонию до 2020 года, которые в первую очередь будут направлены на развитие пригородов, проекта Средиземноморского коридора, транспорта и дорог, сообщает RTVE.

Scott Wylie Каталония

Это заявление Рахой сделал в ходе конференции, посвященной вопросам инфраструктуры, которая проходила 28 марта в Барселоне на открытии Дворца конгрессов Каталонии, где собрались предприниматели, представители гражданского общества и верхушка правительства Каталонии.

Инвестиции в провинциальные области Каталонии являются главной темой правительства Мариано Рахоя. Согласно детальному плану, представленному премьер-министром, до конца 2017 года в их развитие будет вложено €1,882 млрд, а в период между 2021 и 2025 годами — €2 млрд.

Рахой также сообщил, что каталонский участок Средиземноморского коридора будет завершен весной 2020 года. Премьер-министр Испании отстаивал важность этого инфраструктурного проекта, который «соединит девять портов и аэропортов от Альхесираса до французской границы».

План правительства до 2020 года также включает в себя выделение €240 млн на развитие каталонских аэропортов, €850 млрд — на строительство дорог. И около €590 млн пойдут на развитие портовой инфраструктуры.

Рахой также подчеркнул, что его правительство никогда не пренебрегало Каталонией даже в худшие моменты кризиса. Он отметил, что с 2012 года этому региону было выделено €6,7 млрд.

С другой стороны, косвенно премьер высказался по поводу запуска процесса обретения Каталонией независимости. Рахой, обращаясь к каталонским элитам, повторил свое предложение о диалоге и «наведении мостов».

Напомним, что Рахой вернулся в Барселону через два дня после того, как было закрыто собрание каталонской ячейки Народной партии Испании, и отношения между сепаратистским регионом и центральным правительством начали стремительно ухудшаться.