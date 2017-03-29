Москва, 29 марта, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Военнослужащие Росгвардии, отражавшие атаку боевиков в станице Наурской в Чечне, действовали с мужеством и самоотверженностью. Сведения о том, что они якобы не были готовы дать отпор террористам, не соответствует действительности, сообщает 29 марта пресс-служба Национальной Гвардии РФ.

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Отмечается, что после случившегося в станице была проведена служебная проверка. Ее итоги показали, что действия военнослужащих соответствовали должностным обязанностям и воинским уставам.

«Это позволило не допустить многочисленных жертв среди военнослужащих и членов их семей, проживающих на территории военного городка», — говорится в сообщении.

В Росгвардии отметили, что подробности ситуации в Наурской в настоящее время устанавливаются следственными органами. В связи с этим появившиеся в ряде СМИ сведения о произошедшем не являются достоверной информацией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 24 марта вооруженная банда совершила атаку на воинскую часть Росгвардии в районе станицы Наурская в Чечне. В ходе боестолкновения шестеро боевиков были нейтрализованы, у двоих из них были найдены муляжи поясов смертников. Отражая нападение террористов, погибли шесть военнослужащих Росгвардии, еще трое получили ранения. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

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