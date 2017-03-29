Симферополь, 29 марта, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Немецкий политик — председатель «Левой партии» в регионе Оснабрюк Андреас Мауэр, который находится с визитом в Крыму, предложил украинским властям арестовать его за «несанкционированную» поездку. Заявление он сделал 29 марта по время встречи с депутатами в Госсовете Республики Крым.

Deutsche-krim.ru Председатель «Левой партии» в регионе Оснабрюк Андреас Мауэр

«Если я нахожусь на Украине, как они думают, то пусть Украина меня здесь арестует. Пускай Аваков меня здесь арестует», — цитирует Мауэра «Крыминформ». Политик сообщил, что журналисты ряда известных немецких изданий интересуются у него, как он рискнул приехать «на Украину», если там ему грозит арест на три года.

На встрече Андреас Мауэр также сообщил о том, что уже в апреле состоится еще один визит немецкой делегации в Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Крым прибыла делегация немецких политиков и бизнесменов. В программе визита — посещение крымских достопримечательностей и встреча с представителями власти.