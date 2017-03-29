Волгоград, 29 марта, 2017, 11:40 — ИА Регнум. В Волгограде водители маршруток проедут на своих микроавтобусах через весь город. Цель автопробега — протест против постановления местной администрации, согласно которому с 15 апреля в областном центре будут закрыты 87 маршрутов, передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Маршрутное такси

Колонна более чем полусотни микроавтобусов стартовала в 10:00 от бывшего ДК «Строитель» в самом южном Красноармейском районе Волгограда. По пути следования к ним присоединяются коллеги «по несчастью». Планируется, что всего в автопробеге примут участие более 200 маршрутных такси.

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Маршрутный беспредел: Волгоградцы едут за помощью к Путину

Как сообщил волгоградский активист Алексей Ульянов, колонна пройдет по Второй Продольной магистрали, затем уйдет на Электролесовскую улицу и с нее выйдет на Первую продольную. Конечный пункт автопробега — район Спартановка. Он также предупредил и «о возможных затруднениях в движении и перемещении по городу». Этого избежать не удалось. На остановках из-за отсутствия привычного количества микроавтобусов на маршрутах начали скапливаться толпы людей.

Добраться до Спартановки автоколонна планирует к полудню. Машины движутся в потоке в сопровождении нескольких автомобилей полиции, соблюдая правила дорожного движения. На маршрутках прикреплены плакаты, надписи которых заранее были согласованы с властями, как и сама протестная акция: «Это не шутки — остаться без маршрутки», «Президент за малый бизнес. Чиновники — против».

«Мы проводим эту акцию, чтобы привлечь внимание простых горожан к проблемам общественного транспорта в Волгограде», — пояснил Ульянов.

Напомним, изначально акцию протеста планировалось провести 14 марта. Заявку, которую водители маршруток подали в городскую администрацию на проведение мероприятия, местные власти не одобрили.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно распоряжению городской администрации, в Волгограде будут закрыты 87 маршрутов, которые обслуживаются автобусами малой вместимости. Недовольные таким решение властей волгоградцы создали уже ряд петиций, выходили на акции протеста и писали президенту РФ Владимиру Путину, пытаясь изменить ситуацию.

В дело вмешалось региональное управление УФАС. 10 марта антимонопольное ведомство выдало предупреждение администрации Волгограда об отмене п. 4 документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском округе город-герой Волгоград на 2016 — 2020 годы, которым отменяются 87 маршрутов. Специалисты управления пришли к выводу, что реализация документа планирования приведет к сокращению количества хозяйствующих субъектов на рынке регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам, а это нарушает закон о защите конкуренции.