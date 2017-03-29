Москва, 29 марта, 2017, 11:30 — ИА Регнум. Из госбюджета России по программе «Безопасные и качественные дороги» выделено 30 млрд рублей на ремонт автомобильных дорог в регионах. До конца 2017 года в крупнейших городских агломерациях страны будет отремонтировано 4,5 тыс. км дорог, сообщили в Росавтодоре.

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В результате за год более половины дорог и улиц на территории сразу 38 агломераций впервые будут приведены в нормативное состояние (сейчас данный показатель составляет 42,7%).

Как отметили в ведомстве, положительных результатов удается добиться от работы системы «Платон». Поступления в дородный фонд позволяют предоставлять регионам дополнительную финансовую поддержку без сокращения темпов развития федеральных трасс.

В этом году масштабные ремонтные работы на дорогах будут проводиться в Астраханской, Барнаульской, Владивостокской, Волгоградской, Воронежской, Екатеринбургской, Ижевской, Иркутской, Казанской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Краснодарской, Красноярской, Липецкой, Махачкалинской, Набережночелниской, Нижегородской, Новокузнецкой, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Пермской, Ростовской, Рязанской, Самарско-Тольяттинской, Саратовской, Томской, Тульской, Тюменской, Улан-Удэнской, Ульяновской, Уфимской, Хабаровской, Чебоксарской, Челябинской и Ярославской городских агломерациях.

Напомним, по условиям программы софинансирования дорожного ремонта, каждый вложенный из федерального дорожного фонда рубль будет удвоен из регионального бюджета. Таким образом, на ремонт региональных дорог в общем объеме будет выделено около 63 млрд рублей.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году бюджеты регионов России получили за счет сборов системы «Платон» на ремонт дорог и мостов 22,9 млрд рублей. Благодаря первым сборам системы «Платон», удалось отремонтировать более 1000 километров самых проблемных дорог в 40 регионах и городах.

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