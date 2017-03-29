Пекин, 29 марта, 2017, 10:22 — ИА Регнум. В ходе пресс-конференции в Пекине официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Государственном совете КНР Ма Сяогуань заявил журналистам, что Китай никогда не допустит независимости Тайваня. Кроме того, китайский чиновник рассказал о перспективах объединения КНР и Тайваня.

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«Власти КНР сохраняют приверженность принципу мирного объединения материкового Китая и Тайваня. Мы не допустим никаких провокаций со стороны сепаратистов, намеревающихся расколоть общество и остановить процесс объединения КНР и Тайваня», — заявил пресс-секретарь.

Китайский чиновник призвал все стороны процесса уважать и строго следовать «консенсусу 1992 года», регламентирующего отношения между Пекином и Тайбэем, пишет «Бэйцзин жибао».

«Процесс объединения Китая и Тайваня затрагивает интересы исключительно двух берегов Тайваньского пролива, третьи стороны должны отказаться от вмешательства во внутренние дела КНР», — добавил Ма Сяогуань.

Напомним, в 1949 году, после поражения в гражданской войне представители партии Гоминьдан под руководством Чан Кайши укрылись на острове Тайвань, с тех пор существует два государства, претендующие на представительство народов Китая. КНР со столицей в Пекине признана международным сообществом, в то время как Китайская республика, более известная как Тайвань, официально не признается, мировые державы ведут с ней отношения неофициально.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, США намерены осуществлять крупные поставки вооружения на Тайвань.