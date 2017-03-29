Брянск, 29 марта, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Брянская область вошла в число субъектов России, где были выявлены нарушения при долевом строительстве, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ. Однако регион не оказался в числе тех областей, где ситуация критичная.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Так, в ведомстве рассказали только об одном нарушении, выявленном в результате проверки. При строительстве в городе Карачев застройщики неправомерно привлекли для строительства более 4 млн рублей по предварительным договорам купли-продажи.

По факту было возбуждено уголовное дело по с.1 ст. 200.3 УК РФ «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов». Сейчас дело уже направлено в суд.

Всего нарушения были выявлены при проверках в 18 субъектах России. В 2016 году по всей стране было 714 проблемных объектов, а пострадавшими были признаны почти 40 тысяч человек. Наибольшее количество нарушения было зафиксировано в Алтайском, Краснодарском, Красноярском и Приморском краях, Амурской, Калининградской, Московской, Новосибирской и Ростовских областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

«Анализ следственной практики свидетельствует об увеличении количества как зарегистрированных преступлений в сфере долевого строительства (2016 год — 1089, 2015 год — 799), так и возбужденных уголовных дел этой категории (639 и 546 соответственно)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас в Брянске жалуются на долгострой на улице Чернышевского. Дом возводит МУП «Брянскгорстройзаказчик». Люди не могут дождаться жилья с 2015 года. В мэрии ситуацию объясняют «неэффективной работой руководителей» муниципального предприятия.

Ранее этот же застройщик еле сдал дом в Брянском переулке. Дом должны были сдать еще в 2014 году, однако дольщики получили квартиры только в октябре 2016 года.

Кроме того, в марте 2017 года в Брянске было возбуждено уголовное дело в отношении руководительницы ООО «ЕвроСтрой» Светланы Роман. Дело было возбуждено после заявлений дольщиков. По версии следствия, с 2011 по 2013 год Светлана Роман собирала с жителей деньги на строительство многоквартирных домов. Также она получила средства из бюджетов разных уровней, которые должны были быть потрачены на переселение брянцев из ветхого и авариного жилья. Однако, по версии следствия, дома построены не были, а Светлана Роман забрала все деньги себе. Ущерб оценивается в 120 млн рублей.