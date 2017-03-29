Парламент Колумбии делает шаги в сторону мирного урегулирования в стране
Богота, 29 марта, 2017, 09:19 — ИА Регнум.
Палата представителей парламента Колумбии 28 марта одобрила законопроект об учреждении Специального суда по вопросам мира, который позволит осуществлять правосудие переходного периода, разработанное совместно правительством Колумбии и представителями Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC-EP), сообщает канал TeleSur.
Законопроект о Специальном суде был поддержан 97 голосами против 6. Кроме того, было одобрено более 80 поправок к первоначальному тексту законопроекта. Далее законопроект должен получить одобрение Конституционного суда страны, который будет рассматривать все законодательные акты, вырабатываемые в рамках мирного соглашения, чтобы подтвердить их соответствие Конституции.
Министр внутренних дел Колумбии Хуан Фернандо Кристо, в свою очередь, заявил, что президент Хуан Мануэль Сантос в ближайшее время подпишет необходимые указы, чтобы перевести законопроект о Специальном суде в статус действующего закона.
«В ближайшие дни президент издаст необходимые указы на базе данного закона, чтобы запустить процесс создания Комиссии по установлению истины и Группу поиска пропавших без вести, что представляет собой две важные задачи в рамках процесса примирения в Колумбии», — рассказал министр.
Президент Сантос также пояснил, что специальная юрисдикция «будет применяться к тем, кто совершал преступления в ходе вооруженного конфликта, и, в то же время, позволит вывести колумбийское общество на путь к примирению».
Правосудие переходного периода будет применяться ко всем ответственным за преступления, совершенные во время гражданской войны, включая членов FARC-EP, представителей государственных структур и военизированных группировок.
Напомним, что представители правительства Колумбии и леворадикальной группировки FARC-EP 13 ноября 2016 года подписали в Гаване новое соглашение о мире. Гражданский конфликт в Колумбии между властями и повстанцами FARC-EP продолжается с 60 гг. XX века, за это время в нем погибли более 200 тыс. человек.