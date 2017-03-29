Богота, 29 марта, 2017, 09:19 — ИА Регнум.



Silvia Andrea Moreno Армия национального освобождения (Колумбия)

Палата представителей парламента Колумбии 28 марта одобрила законопроект об учреждении Специального суда по вопросам мира, который позволит осуществлять правосудие переходного периода, разработанное совместно правительством Колумбии и представителями Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC-EP), сообщает канал TeleSur.

Законопроект о Специальном суде был поддержан 97 голосами против 6. Кроме того, было одобрено более 80 поправок к первоначальному тексту законопроекта. Далее законопроект должен получить одобрение Конституционного суда страны, который будет рассматривать все законодательные акты, вырабатываемые в рамках мирного соглашения, чтобы подтвердить их соответствие Конституции.

Министр внутренних дел Колумбии Хуан Фернандо Кристо, в свою очередь, заявил, что президент Хуан Мануэль Сантос в ближайшее время подпишет необходимые указы, чтобы перевести законопроект о Специальном суде в статус действующего закона.

«В ближайшие дни президент издаст необходимые указы на базе данного закона, чтобы запустить процесс создания Комиссии по установлению истины и Группу поиска пропавших без вести, что представляет собой две важные задачи в рамках процесса примирения в Колумбии», — рассказал министр.

Президент Сантос также пояснил, что специальная юрисдикция «будет применяться к тем, кто совершал преступления в ходе вооруженного конфликта, и, в то же время, позволит вывести колумбийское общество на путь к примирению».

Правосудие переходного периода будет применяться ко всем ответственным за преступления, совершенные во время гражданской войны, включая членов FARC-EP, представителей государственных структур и военизированных группировок.

Напомним, что представители правительства Колумбии и леворадикальной группировки FARC-EP 13 ноября 2016 года подписали в Гаване новое соглашение о мире. Гражданский конфликт в Колумбии между властями и повстанцами FARC-EP продолжается с 60 гг. XX века, за это время в нем погибли более 200 тыс. человек.