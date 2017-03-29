Рязань, 29 марта, 2017, 09:08 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности и Следственный комитет России выясняют, куда кроме Рязани вывозились опасные отходы, которые остались на волгоградском ОАО «Химпром». Как сообщает «Коммерсантъ», речь идет о 60 договорах с различными фирмами, которые оказывали услуги по транспортировке и ликвидации остатков концентрированной серной кислоты.

Василий Бакшеев. Завод. 1935

По данным издания, часть отходов предприятия нашлась в Рязани на полигоне в пригороде Турлатово — сюда остатки привозили незаконно. Сейчас следователи сообщают о том, что захоронение привело к сильному загрязнению почвы. Кроме того, есть угроза попадания серной кислоты в реки Листвянка и Ока.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, изначально об опасном захоронении сообщили активисты регионального отделения ОНФ. По данным общественников, концентрированную серную кислоту на полигон в Турлатово привозили чуть ли не ежедневно. Химикаты, по сообщению пресс-службы организации, привозили из Волгоградской области. Каждый день на незаконный полигон приезжало от пяти до пятнадцати большегрузов.

Позже информацию проверило региональное управление ФСБ. Специалисты взяли пробы сточной воды, воздуха и грунта.

По итогам проверки в феврале 2017 года было возбуждено дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»). В СКР тогда сообщали, что из-за захоронения опасных отходов почва загрязнена настолько, что уже не может выполнять свои экологические функции.

Между тем, утилизацию и хранение химических отходов на этом месте суд запретил еще в 2013 году. Рядом с полигоном протекает река, которая потом впадает в Оку. Загрязнение притока может повлечь за собой экологическую катастрофу.