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В Рязани возбуждено дело о загрязнении почвы серной кислотой

Происшествия
Дело о полигоне в Турлатово стало уголовным

Рязань, 14 февраля 2017, 13:00 — REGNUM  В Рязани возбуждено уголовное дело о загрязнении почвы опасными промышленными отходами на полигоне в Турлатово. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Рязанской области, дело возбуждено по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

По версии следствия, на полигоне с декабря 2016 года по январь 2017 года утилизировали концентрированную серную кислоту, которая относится ко второму классу опасности. Из-за этого земля оказалась загрязнена настолько, что уже не может выполнять свои экологические функции.

Сейчас идет расследование уголовного дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что на полигоне незаконно утилизируют серную кислоту, в январе сообщили активисты ОНФ. По данным общественников, туда ежедневно привозят опасные отходы из Волгоградской области. Причем каждый день на незаконный полигон приезжает от пяти до пятнадцати большегрузов.

Позже делом занялось региональное управление ФСБ России. Управление начало проверку соблюдения природоохранного законодательства на территории полигона. Результаты экспертизы грунта и воды и стали причиной возбуждения уголовного дела.

Читайте ранее в этом сюжете: Рязанским полигоном в Турлатово занялось УФСБ

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