Сент-Пол, США, 29 марта, 2017, 08:47 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Миннесота Уайлд» на своей площадке уступил «Вашингтон Кэпиталз». Встреча, прошедшая 28 марта в Сент-Поле, завершилась со счетом 4:5.

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Героем встречи в составе гостей стал российский нападающий Александр Овечкин, забивший 3 шайбы и сделавший одну голевую передачу.

После семидесяти пяти матчей в чемпионате НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» пока занимает первое место на «Востоке», имея в активе 108 очков. Клуб «Миннесота Уайлд», набравший 96 баллов после семидесяти шести игр, находится на второй позиции на «Западе».

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 4:5 (0:1, 2:2, 2:1, 0:1).

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