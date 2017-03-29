Новосибирск, 29 марта, 2017, 08:52 — ИА Регнум.



Evgeny Деньги

На индустриальные парки и технопарки Новосибирской области в 2017 году выделено из федерального бюджета 208,6 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Из этих средств 117,7 млн рублей направлено на создание индустриального парка в сфере биотехнологий, 90,85 млн рублей — на Индустриальный парк «Промышленно-логистический парк Новосибирской области».

Всего за четыре года, с 2016 по 2019 год, Новосибирска область получит на развитие индустриальных парков и технопарков 774,16 млн рублей. В 2016 году регион получил из этих средств уже 215,46 млн рублей, на последующие годы планируемый объем средств бюджету области на возмещение затрат на создание инфраструктуры составляет 558,7 млн рублей.

Деньги на создание и развитие технопарков получат девять регионов России. Среди них Калужская область, город Москва, Татария, Самарская и Воронежская области, Ставропольский край, Тульская, Белгородская и Новосибирская области. Фактический объем выделяемых средств по каждому парковому проекту, вошедшему в перечень, будет уточняться с учетом поступивших федеральных налогов и таможенных пошлин, фактически уплаченных резидентами индустриальных парков или технопарков в соответствующем году.

Промышленно-логистический парк Новосибирской области образован согласно распоряжению губернатора Новосибирской области от 6 июня 2007 года «О создании Промышленно-логистического парка». ПЛП формируется как современная инвестиционная площадка с полным комплексом инженерной, дорожно-транспортной и общественно-деловой инфраструктуры. На территории парка созданы все необходимые условия для развития логистических и производственных компаний. Для оперативного управления территорией Промышленно-логистического парка, строительства и последующей эксплуатации инженерной и транспортной инфраструктуры, а также оказания услуг резидентам создана управляющая компания «Промышленно-логистический парк».