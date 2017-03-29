Таллин, 29 марта, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Как минимум четыре крупные компании Эстонии, оказывающие медицинские услуги, использовали завышенные счета на свои услуги и товары при целевых закупках Больничной кассы Эстонии. Об этом ИА REGNUM сегодня, 29 марта, сообщили в пресс-службе оппозиционной праволиберальной Реформистской партии Эстонии со ссылкой на бывшего министра финансов, заместителя председателя фракции партии в парламенте и члена Совета Больничной кассы Марис Лаури.

Сальваторе Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

Из-за мошеннических схем государству нанесен ущерб на сотни тысяч евро. По словам Лаури, есть обоснованное подозрение, что подобные схемы использовались и в системе закупок других социальных госучреждений страны — Кассы по страхованию от безработицы и Департамента социального страхования.

В результате внеочередного заседания Совета Больничной кассы принято решение о проведении ревизии документов кассы, комиссию по аудиту возглавила Марис Лаури. Кроме того, по факту мошенничества Центральной криминальной полицией ведется расследование. По данным эстонских СМИ, известно, что в деле фигурируют фирмы AS Gadox и Tervise Abi OU.

Комментируя произошедшее, Марис Лаури отметила, что подобные действия особенно чувствительны для общества, так как касаются важной сферы здравоохранения. Она напомнила, что здравоохранение страны существует в условиях хронического недофинансирования: «Денег всегда мало, особенно в здравоохранении. В последние месяцы медицинские работники и больницы много говорили о необходимости дополнительного финансирования».

На этом фоне вскрытые махинации с госзакупками бросают тень на всю систему соцобеспечения страны и требуют самого честного анализа. Она призвала провести независимый аудит документов о закупках во всех социальных госучреждениях страны.