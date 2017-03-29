Китай, 29 марта, 2017, 08:29 — ИА Регнум. В Китае геологи нашли крупнейший в истории страны золотоносный рудник, запасы которого оцениваются в $22 млрд, сообщает агентство China News со ссылкой на компанию Shandong Gold Group.

Ru.hemetal.com Золотая руда

Рудник обнаружен в районе города Лайчжоу восточной провинции Шаньдун. В компании утверждают, что это крупнейшее месторождение в Китае из известных, и теперь данный район можно считать главным золотодобывающим регионом КНР.

Запасы рудника оцениваются в 382 тонны, стоимость извлекаемого золота составляет порядка $22 млрд. Толщина полезного слоя 67 метров, его длина — 2 км.

Предполагается, что запасов этого рудника хватит на 40 лет безостановочной добычи.