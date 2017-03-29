Краснодар, 29 марта, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Сборная России, которая накануне принимала сборную Бельгии на стадионе «Фишт» в Сочи, показала зрелищную игру. Победу российские футболисты не одержали, но атмосфера на главной спортивной арене курорта царила «нереальная», отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, наблюдавший за игрой с трибуны.

Admkrai.krasnodar.ru Товарищеский матч сборных России и Бельгии в Сочи

«Завершился матч наших с бельгийцами на «Фиште», ничья 3:3. Как говорится, победила дружба! Атмосфера на стадионе, по правде говоря, была нереальная. Спасибо всем болельщикам, всем, кто пришёл. И… то ли ещё будет», — написал глава региона в Твиттере по итогам игры.

Также по теме: «Есть надежда, что с Бельгией сборная России сыграет лучше»

Бельгия — Россия: Матч будет больше, чем обычная товарищеская игра

Товарищеский матч между национальными сборными стал первым, который принял обновленный и торжественно открытый после реконструкции стадион «Фишт». В церемонии открытия спортивного объекта приняли участие вице-премьер РФ Виталий Мутко и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Александр Сорокин, посол ЧМ-2018 российский актер и телеведущий Сергей Светлаков.

До начала первого матча на территории стадиона открыли стелу — символ того, что «Фишт» является официальной ареной для проведения в 2017 году игр Кубка Конфедераций и чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Право исполнить гимны России и Бельгии перед началом игры было доверено прославленному коллективу Кубанского казачьего хора, ставшему послом чемпионата мира по футболу 2018 года. А первый символический удар по мячу совершил звезда советского футбола, олимпийский чемпион, выдающийся тренер, первый вице-президент РФС Никита Симонян.

Первый же гол в истории стадиона «Фишт» забил защитник сборной России Виктор Васин на третьей минуте встречи. Игрок ЦСКА отличился после розыгрыша штрафного удара.

Помимо него в составе российской команды голы забили Алексей Миранчук и Александр Бухаров. У бельгийцев двумя голами отличился Кристиан Бентеке и еще один гол забил Кевин Миральяс. Итоговый счет на табло 3:3.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на послематчевой пресс-конференции дал понять журналистам, что ничего страшного в матче не произошло.

«Пропускать на последних минутах первого тайма — неприятно, — сказал Черчесов. — Все три гола мы получили со «стандартов». Соперник играл с преимуществом, но кроме тех стандартных положений, моментов у Бельгии не было. В перерыве немного успокоил ребят, поправили тактические нюансы. Кое-что поменяли по сравнению с первым таймом. Думаю, замены дали результат, чего не произошло в Краснодаре».

С трибун стадиона за игрой наблюдали порядка 40 тысяч болельщиков. Билеты на матч были раскуплены задолго до начала встречи. Игроков сборной Бельгии поддерживали около 30 бельгийских болельщиков, которые прибыли в Россию. Их встретили девушки в образах ангелов и подарили каждому подушку в виде облака.

В следующем товарищеском матче сборная России 5 июня сыграет в гостях с командой Венгрии.

Как сообщало ИА REGNUM, товарищеский матч, который сборная России провела 24 марта в Краснодаре со сборной Кот-д'Ивуара, оказался разгромным для российских футболистов — 0:2.