Москва, 29 марта, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Торги по нефти 28 марта завершились в плюсе. По итогам дня цена на нефть марки Brent подорожала на 1,06%, до $51,34. Котировки повышались до $51,85. Их росту способствовали перебои с добычей ливийской нефти и разговоры о продлении соглашения ОПЕК по ограничению добычи, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Повышение нефтяных котировок остановил американский доллар, который подорожал по всему спектру рынка. Инвесторы закрыли глаза на неудачи Дональда Трампа и опять стали скупать американские акции. Фондовые индексы DJIA и SP500 прибавили по 0,73%. Доходность 10-летних американских облигаций выросла на 2,06%, до 2,427%. Brent подешевел до 51,19.

Сегодня, 29 марта, Brent стоит $51,50 (0,29%) за баррель. Рынок проигнорировал данные Американского института нефти (API). Запасы сырой нефти за минувшую неделю до 24 марта в очередной раз продемонстрировали увеличение на 1,91 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,1 млн баррелей, дистиллятов — на 2,04 млн баррелей. Вечером аналогичный отчет опубликует Минэнерго США. По Brent ближайшая цель $52,50.