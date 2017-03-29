«Нефть передумала падать»
Москва, 29 марта, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Торги по нефти 28 марта завершились в плюсе. По итогам дня цена на нефть марки Brent подорожала на 1,06%, до $51,34. Котировки повышались до $51,85. Их росту способствовали перебои с добычей ливийской нефти и разговоры о продлении соглашения ОПЕК по ограничению добычи, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.
Повышение нефтяных котировок остановил американский доллар, который подорожал по всему спектру рынка. Инвесторы закрыли глаза на неудачи Дональда Трампа и опять стали скупать американские акции. Фондовые индексы DJIA и SP500 прибавили по 0,73%. Доходность 10-летних американских облигаций выросла на 2,06%, до 2,427%. Brent подешевел до 51,19.
Сегодня, 29 марта, Brent стоит $51,50 (0,29%) за баррель. Рынок проигнорировал данные Американского института нефти (API). Запасы сырой нефти за минувшую неделю до 24 марта в очередной раз продемонстрировали увеличение на 1,91 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,1 млн баррелей, дистиллятов — на 2,04 млн баррелей. Вечером аналогичный отчет опубликует Минэнерго США. По Brent ближайшая цель $52,50.