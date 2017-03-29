Богота, 29 марта, 2017, 08:02 — ИА Регнум.



Silvia Andrea Moreno Армия национального освобождения (Колумбия)

По меньшей мере, двое колумбийских военнослужащих убиты и трое — ранены, наткнувшись на засаду, организованную партизанами леворадикальной вооруженной группировки Армия Национального освобождения (АНО), в департаменте Араука на границе с Венесуэлой, сообщает EFE со ссылкой на местные СМИ.

Известно, что перед нападением военные осуществляли сопровождение междугородного автобуса. Нападение произошло в точке, известной как «Нуэво Караналь» на дороге, соединяющей городки Фортул и Тамэ. Сообщается, что в данном районе боевики АНО ранее атаковали несколько транспортных средств.

Напомним, что колумбийская леворадикальная организация Армия национального освобождения была создана в 1964 году и является второй по численности вооруженной повстанческой группировкой в Колумбии, уступая первенство FARC-EP. По состоянию на 2013 год, в ее рядах насчитывалось до 3 тыс. бойцов.