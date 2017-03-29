Штрафы по машине: В ГД обсудят конфискацию и пожизненное лишение прав
Москва, 29 марта, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Лишение злостных нарушителей ПДД автомобилей обсудят в Госдуме на парламентских слушаниях 4 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.
По мнению главы комитета по безопасности Василия Пискарева («Единая Россия»), систематическое злостное нарушение правил дорожного движения следует наказывать не только пожизненным лишением прав водителей-лихачей.
«В случае, если после применения подобной меры воздействия правонарушитель продолжит использование транспортного средства уже без разрешающих на то документов, автомобиль должен подлежать конфискации», — полагает он. В случае, если нарушитель не является собственником машины, по мнению депутата, должна быть предусмотрена система штрафов, соразмерных стоимости машины. «В таком варианте ездить по тротуарам и умышленно представлять опасность для пешеходов будет еще и весьма затратно», — рассуждает он.
Еще одной из мер наказания может быть также пожизненное лишение прав стритрейсеров.
В Госдуме пройдут слушания на тему: «Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения: правовые и морально-нравственные аспекты».