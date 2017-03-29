Москва, 29 марта, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Лишение злостных нарушителей ПДД автомобилей обсудят в Госдуме на парламентских слушаниях 4 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

По мнению главы комитета по безопасности Василия Пискарева («Единая Россия»), систематическое злостное нарушение правил дорожного движения следует наказывать не только пожизненным лишением прав водителей-лихачей.

«В случае, если после применения подобной меры воздействия правонарушитель продолжит использование транспортного средства уже без разрешающих на то документов, автомобиль должен подлежать конфискации», — полагает он. В случае, если нарушитель не является собственником машины, по мнению депутата, должна быть предусмотрена система штрафов, соразмерных стоимости машины. «В таком варианте ездить по тротуарам и умышленно представлять опасность для пешеходов будет еще и весьма затратно», — рассуждает он.

Еще одной из мер наказания может быть также пожизненное лишение прав стритрейсеров.

В Госдуме пройдут слушания на тему: «Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения: правовые и морально-нравственные аспекты».