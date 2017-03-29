Ли Кэцян призвал к продолжению реформы здравоохранения в КНР
Пекин, 29 марта, 2017, 06:52 — ИА Регнум. Китайский премьер Ли Кэцян призвал 28 марта к усилению координации по реформированию медицинских служб, страхования здоровья и фармацевтической промышленности, передает информационное агентство «Синьхуа»
Во время общенациональной телеконференции, посвященной реформированию здравоохранения, Ли призвал умножить усилия по интеграции служб медицинских учреждений различных уровней, отменить наценки на препараты и реформировать модели оплаты страхования здоровья.
Он также подчеркнул, что развитие общенациональной информационной базы здравоохранения, а также улучшение системы страхования и лечения заболеваний являются приоритетными задачами для всех собравшихся.
Результаты реформ должны выражаться через улучшение самочувствия населения, а также через чувство удовлетворения от достижения поставленных задач, заявил премьер.
Во время мероприятия вице-премьер Лю Яньдун призвал обеспечить лучшую доступность к высококачественной медицине среди населения и сделать более доступными услуги семейного доктора, передает агентство.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Пекина планируют отделить медицину от коммерции через запрет на покрытие затрат госпиталей посредством торговли лекарственными средствами.