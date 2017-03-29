Пекин, 29 марта, 2017, 06:52 — ИА Регнум. Китайский премьер Ли Кэцян призвал 28 марта к усилению координации по реформированию медицинских служб, страхования здоровья и фармацевтической промышленности, передает информационное агентство «Синьхуа»

Kremlin.ru Премьер КНР Ли Кэцян

Во время общенациональной телеконференции, посвященной реформированию здравоохранения, Ли призвал умножить усилия по интеграции служб медицинских учреждений различных уровней, отменить наценки на препараты и реформировать модели оплаты страхования здоровья.

Он также подчеркнул, что развитие общенациональной информационной базы здравоохранения, а также улучшение системы страхования и лечения заболеваний являются приоритетными задачами для всех собравшихся.

Результаты реформ должны выражаться через улучшение самочувствия населения, а также через чувство удовлетворения от достижения поставленных задач, заявил премьер.

Во время мероприятия вице-премьер Лю Яньдун призвал обеспечить лучшую доступность к высококачественной медицине среди населения и сделать более доступными услуги семейного доктора, передает агентство.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Пекина планируют отделить медицину от коммерции через запрет на покрытие затрат госпиталей посредством торговли лекарственными средствами.