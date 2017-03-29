Москва, 29 марта, 2017, 05:24 — ИА Регнум.

Инициатива о проведении в Санкт-Петербурге референдума по вопросу о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви является «правовым нонсенсом», так как фактически при этом поднимается вопрос о целесообразности исполнения федерального законодательства, заявил глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Иван Смелов Исаакиевский собор, Петербург

По его словам, проведение такого референдума будет по сути означать рассмотрение вопроса о том, нужно или не нужно ли соблюдать федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения». Таким образом, считает Легойда, инициатива является «попыткой перевода вопроса обратно в неконструктивное русло», передаёт телеканал RT.

С аналогичным комментарием выступил и глава фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко. «Вопрос передачи объектов религиозного назначения, в том числе Исаакиевского собора, в ведение религиозных организаций урегулирован федеральным законодательством», — заявил он, подчеркнув, что «подобный вопрос на референдум субъекта федерации вынесен быть не может».

Как передавало ИА REGNUM, Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга зарегистрировала инициативную группу, требующую проведения общегородского референдума о судьбе Исаакиевского собора, храма Спаса-на-Крови и Петропавловского собора.

Инициаторы референдума намерены спросить у петербуржцев, согласны ли они, что указанные памятники истории и культуры федерального значения, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга, должны оперативно управляться государственными музеями при обеспечении возможности проведения там религиозных обрядов и церемоний.

Теперь у Заксобрания есть 20 дней на вынесение вердикта о разрешении или запрете референдума. Причём данное решение должно быть правовым, а не политическим, то есть, городской парламент должен постановить, не противоречит ли закону задаваемый вопрос.

Напомним, 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакия в безвозмездное пользование РПЦ уже решен. Это вызвало массовые протесты в городе, противники передачи обеспокоены судьбой музея и сохранностью памятника культуры. Василеостровский и Смольнинский районные суды друг за другом отказались рассматривать иски граждан к комитету имущественных отношений, постановив, что распоряжение о подготовке собора к передаче не имеет правовых последствий и не затрагивает интересы петербуржцев.